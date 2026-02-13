У Львів суд оштрафував батька за неналежне виконання обов’язків щодо виховання сина, який потрапив до лікарні після вживання алкоголю.

Як йдеться в постанові Галицького районного суду, інцидент стався 25 грудня близько 19:00 у провулку Крива Липа. Неповнолітній хлопець розпивав алкоголь, після чого його госпіталізували.

У суді чоловік визнав свою вину та просив суворо його не карати

Галицький районний суд Львова визнав винним Тараса Приведу у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання батьківських обов’язків) і призначив йому штраф у розмірі 850 грн. Крім того, з нього стягнуть 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.