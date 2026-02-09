Шептицький міський суд оштрафував матір школярки за прогуляні її донькою уроки. Наталію Бабій визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків.

З матеріалів справи відомо, що 14-річна донька Наталії Бабій за 22 дні пропустила 77 уроків без поважних причин. Сталося це у період з першого до 23 грудня 2025 року. Дівчинка є ученицею гімназії №12 Шептицької міської ради.

Мати школярки у судове засідання не з’явилась, однак про час і місце розгляду була повідомлена.

Шептицький міський суд визнав винною Наталію Бабій у неналежному виконанні батьківських обов'язків (ч.2 ст.184 КУпАП) та оштрафуав її на 1700 грн. Також вона має сплатити 665 грн судового збору.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її винесення.