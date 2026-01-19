Інцидент стався взимку 2025 року в ліцеї в місті Шептицькому

Шептицький міський суд Львівської області оштрафував батьків трьох учнів, які перекинули відро з сміттям на асистента педагога. За вчинене суд оштрафував їх на 850 грн.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент стався 17 грудня 2025 року в Гімназії імені родини Луговських, яка розташована у місті Шептицькому. Троє учнів перекинули відро для сміття на асистента педагога, коли той був у вбиральні. Зазначається, що один із хлопців – учень 9 класу, який часто пропускав уроки без поважної причини та на заняттях поводився незацікавлено.

Оскільки школярі не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність (вона передбачена з 16 років), суд покарав їхніх батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (ч. 3 ст. 184 КУпАП). У суді мама школяра Нармін Оруджова свою вину визнала повністю, ще двоє батьків школярів Оксана Лах та Турал Саідов на судове засідання не з’явились.

Справу розглянули судді Микола Новосад, Віталій Грабовський та Неля Отчак, які дослідили усі матеріали справи та визнали батьків винними в адмінпорушенні. Їм призначили 850 грн штрафу. Постанова ще може бути оскаржена.