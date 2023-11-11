Франківський районний суд Львова оштрафував Людмилу Войтович – маму неповнолітнього хлопця, який в стані алкогольного сп’яніння вночі обмальовував будинки в історичній частині Львова та матюкався.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 25 серпня 2023 року близько 23:00. 16-річний хлопець, перебуваючи в нетверезому стані, обмальовував фасади будинків на вул. Коновальця у Львові та лаявся.

Мешканці сусідніх будинків викликали на місце поліцію. Правоохоронці склали на маму хлопця Людмилу Войтович протокол за ухилення від виконання своїх батьківських обов`язків.

На судове засідання Людмила Войтович не з’явилася, втім надіслала заяву про визнання провини. Враховуючи обставини справи, суття Франківського райсуду Світлана Мартьянова визнала її винною за ст. 184 КУпАП та призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.