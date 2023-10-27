Шевченківський районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку Катерину Іващук, яка била свого 8-річного сина на дитячому майданчику, жінка була нетвереза. Суд призначив їй покарання – 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився приблизно о 19:20 17 вересня на дитячому майданчику на вул. Хвильового у Львові. Катерина Іващук мала ознаки алкогольного сп’яніння та била свого 8-річного сина. Це побачили перехожі, які заявили на жінку в поліцію.

Щодо жінки склали протокол про вчинення адмінправопорушення через невиконання батьківських обов’язків. У матеріалах справи не вказано, чи отримала дитина тілесні ушкодження. На розгляд справи у суді Катерина Іващук не прийшла. Раніше жінку не притягували до відповідальності через неналежний догляд за дитиною.

Справу розглянув суддя Олег Ковальчук, який дослідив усі матеріали справи та визнав Катерину Іващук винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши їй 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.