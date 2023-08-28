Івано-Франківський міський суд виніс вирок Сніжані Терлецькій, яка вдарила малолітню дівчинку після відмови бавитись з її сином на дитячому майданчику. Суд призначив жінці покарання у вигляді 850 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, випадок трапився 29 липня 2023 року. Приблизно о 17:00 малолітня дівчинка бавилась зі своїми однолітками на дитячому майданчику, коли до неї підійшов хлопчик, який почав її ображати. Дівчинка зробила йому зауваження та сказала, що не хоче з ним бавитись. Після цього до неї підійшла матір хлопчика та вдарила її рукою по голові. Від удару дівчинка впала, але, за даними судово-медичної експертизи, у неї не виявили тілесних ушкоджень. У вироку суду не вказаний вік дітей, лише зазначено, що вони є малолітніми, тобто їм не виповнилось 14 років.

Обвинувачена Сніжана Терлецька визнала свою провину. Справу розглянув суд, який визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 126 (умисне завдання удару, який не спричинив тілесних ушкоджень) та призначив їй 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Варто зазначити, що Сніжану Терлецьку не вперше притягують до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства, невиконання батьківських обов’язків та вчинення дрібного хуліганства. У 2021 року її син пошкодив мобільний телефон та перебував на вулиці без дорослих, за що суд зробив жінці усне зауваження. Також на Сніжану Терлецьку складали протокол за дрібне хуліганство, бо жінка чіплялась до перехожих у Франківську та матюкалась, однак тоді справу закрили через закінчення термінів давності.