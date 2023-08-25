У селі Підбірці біля Львова втонула 2-річна дівчинка, поки її матір вживала алкоголь у компанії чоловіків. За даними поліції, 37-річна львів’янка помітила зникнення дівчинки після того, як протверезіла.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, випадок трапився ввечері 23 серпня. Близько 20:00 37-річна львів’янка у компанії кількох чоловіків відпочивала на березі водойми, розташованої у селі Підбірці Львівського району. З собою вона взяла й свою дворічну доньку.

У компанії розпивали спиртне, і мати, перебуваючи у нетверезому стані, залишила дитину без нагляду. Тим часом дівчинка впала з берега у воду та втопилась.

За кілька годин протверезівши жінка помітила, що доньки поруч немає, і повідомила у поліцію про її зникнення. Правоохоронці виявили тіло дівчинки у воді недалеко від місця, де відпочивала компанія.

Слідчі повідомили львів’янці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.