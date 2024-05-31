Пустомитівський районний суд виніс вирок львівʼянці Юліані Кобан, яка розпивала алкоголь, поки її дворічна дитина була сама біля водойми. Внаслідок недогляду, дівчинка втопилася. Суд призначив матері 2 роки увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, 23 серпня 2023 року Юліана Кобан разом із дворічною донькою та компанією чоловіків відпочивала на озері поблизу станції «Підбірці». Близько 20:00 вона залишила дитину без нагляду саму на воді, внаслідок чого дівчинка втопилася.

За кілька годин протверезівши жінка помітила, що доньки поруч немає, і повідомила у поліцію про її зникнення. Правоохоронці виявили тіло дівчинки у воді недалеко від місця, де відпочивала компанія.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьківських обовʼязків). У суді 37-річна Юліана Кобан свою провину визнала та розкаялась, вона попросила суд суворо її не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса визнав Юліану Кобан винною та призначив 2 роки позбавлення волі. Суд зарахував ій майже 4 місяці перебування під вартою та місяць цілодобового арешту. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.