Через укус гадюки дитина добу провела у реанімації

До львівської дитячої лікарні св. Миколая госпіталізували 8-річну дівчинку, яку на базі відпочинку на Львівщині вкусила гадюка. Місце укусу відразу посиніло. Дитина добу пробула у реанімації під наглядом лікарів.

Маленьку пацієнтку звати Аліса. Вона не боїться плазунів, бо вдома в неї живе два екзотичних улюбленці: маїсовий полоз та молочна змія. На відпочинку за містом Аліса вирішила побавитися із плазуном. Спіймала одного біля озера, однак він вивернувся і вкусив її за великий палець лівої руки. Дівчинка відразу відчула біль, а місце укусу посиніло. Батьки сфотографували плазуна і відразу повезли доньку до лікарні. Як виявилося, Алісу вкусила гадюка, повідомили у лікарні.

Дівчинка добу провела в реанімації під контролем лікарів

«Спеціалісти відділення анестезіології та інтенсивної терапії відразу розпочали очищувати кров дитини від отрути. Вжили протишокових заходів та виконали інфузійну терапію. Під час постійних крапельниць кожні чотири години дівчинці брали кров на аналіз та міряли температуру, аби відстежувати будь-які зміни в організмі. Добу Аліса пробула в реанімації під пильним медичним наглядом», – кажуть у лікарні.

Це не перший випадок на Львівщині, коли гадюки кусають людей і зокрема дітей. Натрапити на них можна у болотистій місцевості, поблизу заростей водойм, біля річок,у горах і навіть на подвір’ї будинків, які стоять неподалік лісу тощо. Зараз починається період їхньої найбільшої активності, тож слід бути обережними, бо отрута гадюки – це токсин, що уражає одразу кілька систем: кровотворну, серцево-судинну та нервову. Після укусу потрібно якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

8-річнуї Алісу з лікарні вже виписали додому. Укус гадюки для дитини, на щастя, минув без наслідків для здоров’я, завдяки тому, що її вчасно доставили до лікарні.

Як вберегтися від укусів змій?

Вирушаючи на ліс, гори чи в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, варто подбати про відповідний одяг: штани з цупкої ткани, високі черевики (штани заправити в черевики).

Перед тим, як присісти на пеньок, дерево, камінь чи просто на траву, огляньтеся навколо, пошурхотіть або постукайте палицею, бо це місце могло сподобатися не лише вам, а й зміям. Стукіт їх відлякає. Як правило, вони втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси. Та у спекотні дні їхня поведінка може змінюватися. Змії часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

Якщо зустрілися з плазуном, не тікайте, не робіть різких рухів. Зазвичай, змія просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або тихенько без різких рухів відійти в сторону.

Коли сталося так, що змія таки вкусила вас чи когось з ваших друзів, слід знати, як правильно надати першу домедичну допомогу. Поради лікаря знайдете тут.