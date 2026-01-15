Кам'янка-Бузький районний суд оштрафував на 850 грн Ольгу Усенко за те, що її дитина слухала російську музику із лайкою. Відповідну постанову суд виніс, у пʼятницю, 9 січня.

За матеріалами справи, неповнолітня донька Ольги Усенко 15 грудня 2025 року опублікувала відео у тіктоці під російську музику із лайкою. Суд ствердив, що така поведінка дитини підриває патріотичний дух і визнав Ольгу Усенко винною у неналежному виконанні батьківських обовʼязків. У постанові не вказано під яку саме музику дитина виставила відео.

Мати дівчини свою прийшла в суд та визнала провину.

9 січня суддя Уляна Костюк оштрафувала Ольгу Усенко на 850 грн. Жінка також має сплатити 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити.