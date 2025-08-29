Іршавський районний суд Закарпатської області визнав винним чоловіка за побиття підлітка, який з друзями нібито слухав російську музику. Відповідний вирок суд ухвалив 26 серпня.

Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався 19 липня 2024 року в селі Імстичово Хустського району на подвір’ї місцевої школи. Обвинувачений Денис Добра почув, що біля школи гучно грає російська музика. За його словами, після 22:00 музика все ще грала, тому він взяв велосипед і поїхав туди.

У суді він свою провину не визнав, зазначивши, що спершу зробив підліткам зауваження та нікого не бив. З його слів, потерпілий хлопець сам перечепився і впав, а інший школяр вискочив Денису Добрі на спину. Обвинувачений додав, що лише захищався.

Натомість постраждалий підліток розповів, що коли приїхав чоловік, музика вже не грала. Хлопець повідомив, що Денис Добра був напідпитку, почав лаятися і штовхати його, вдарив у грудну клітку, намагався відібрати й пошкодити колонку. Обвинувачений заперечив, що в цей день вживав алкоголь.

Іршавський районний суд визнав винним чоловіка та присудив йому 200 годин громадських робіт, а також зобовʼязав виплатити потерпілому підлітку 10 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.