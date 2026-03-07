Вантажне судно Caffa прямувало до Росії через Балтійське море

Затриманий Швецією у водах Балтійського моря суховантаж плавав під фальшивим прапором і підозрюється у порушенні морського права та закону про безпеку суден. Про це 7 березня повідомило агентство Reuters з посиланням на шведську поліцію.

За словами заступника начальника національного оперативного відділу поліції Йохана Андерссона, одному з членів екіпажу судна повідомили про підозру в порушенні національного та міжнародного законодавства.

«Наше розслідування на цьому етапі підтверджує наші підозри й думку, що це судно має значні недоліки в плані безпеки на морі», – заявив Андерссон.

Нагадаємо, 6 березня поліція і берегова охорона Швеції затримали у Балтійському морі 96-метрове вантажне судно Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї, але не було зареєстроване в жодній країні. Ще влітку корабель ходив під прапором Росії.

Як з’ясувалось, більшість з 11 членів екіпажу судна були росіянами. Відомо, що судно перебуває під санкціями України і йшло до російського Санкт-Петербурга. За даними української сторони, Caffa брала участь у вивезенні зерна з окупованого Криму.