Після атаки БпЛА над Армавіром видніється густий дим

У ніч на неділю, 8 березня, безпілотники атакували нафтобазу в місті Армавір Краснодарського краю РФ. Про це повідомили оперативний штаб Краснодарського краю та моніторингові телеграм-канали.

Мешканці Армавіра також поширили відео на яких видно, як горять кілька резервуарів на території місцевої нафтобази. У небі видніється високий стовп густого диму.

Увага: відео містить лайливу лексику! 18+

За попередньою інформацією оперштабу, постраждалих внаслідок атаки БпЛА немає.

Станом на ранок пожежу на нафтобазі в Армавірі локалізували на площі 700 м2. До гасіння залучили 120 рятувальників і 38 одиниць техніки.

За даними українського OSINT-проєкту «КіберБорошно», лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Армавір» уразили дрони Сил оборони. Це вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.

«ЛВДС є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає не на окремий об’єкт, а на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці», – зазначили в проєкті.

ЛВДС «Армавір» у Краснодарському краї РФ (Фото OSINT-проєкту «КіберБорошно»)

Також про масовану атаку вночі повідомила влада російського Бєлгорода й однойменного округу. У результаті ракетного обстрілу серйозних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла, розповів губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

У російському Міноборони заявили, що сили ППО збили за ніч 72 безпілотники. Зокрема, 20 БпЛА нібито збили над Астраханською областю РФ та анексованим Кримом, 14 – у Ростовській області, вісім дронів – у Бєлгородській області. Ще чотири БпЛА знищили в Краснодарському краї, три – в Курській області, два – у Волгоградській і один – над акваторією Азовського моря.

Зазначимо, на момент публікації новини українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на РФ.