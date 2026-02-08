Україна атакує енергетичні обʼєкти росіян, щоб зменшити фінансування війни

Російська енергетика є законною ціллю для українських ударів, оскільки фінансує війну проти України. Водночас Україна поки не має можливості відповідати на атаки Росії з такою самою силою, повідомив у неділю, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський.

Під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту Зеленський пояснив, що Україна бʼє по обʼєктах енергетичного комплексу Росії через те, що країна-агресор використовує його як джерело фінансування для війни в Україні.

«Ми не маємо обирати, ми б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців», – сказав Зеленський.

За словами президента, в України є два шляхи – будувати власну зброю та атакувати озброєння Росії, або бити по джерелу фінансування російської військової машини. Зокрема, йдеться про обʼєкти нафто-газового комплексу Росії.

«Тут не можна порівнювати, чи військова ціль. Усе це для нас – законні, номер один, військові, номер два, цілі. І хто до нас міг таке зробити з рускімі? Ніхто», – заявив президент.

На думку Зеленського, росіяни атакують енергетичні об'єкти для тиску на українське суспільство та зламати цивільне населення. Водночас Україна завдає ударів у відповідь, хоч і не таких масованих.

«Що робить Україна? На енергетичні атаки б'є по їх енергетиці. Вони не можуть жити зі світлом, в кайфі, в спокої, коли ми мерзнемо і, чесно кажучи, тільки втрачаємо. Вони отримують відповідь. Чи завдаємо ми дзеркальної відповіді? Ні, у нас не вистачає такого ресурсу, який є у них», – сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що Росія має масив технологій та виробництва озброєння з часів СРСР та змогла накопичити його для війни. Україна не має таких обсягів, як Росія, але, за словами Зеленського, зростає у геометричній прогресії.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого дрони атакували нафтобазу «Балашово» в Саратовській області Росії. Наразі результати удару уточнюються.