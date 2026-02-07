Інформація щодо втрат противника та обсягів завданих збитків уточнюється

Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на території РФ та на тимчасово окупованих українських землях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в суботу, 7 лютого.

Упродовж 6 лютого та в ніч на 7 лютого українські захисники уразили нафтобазу, пункти управління безпілотниками, ремонтний підрозділ, реактивну систему залпового вогню, а також місця зосередження живої сили ворога.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки було уражено нафтобазу «Балашово» в Саратовській області Росії. Наразі результати удару уточнюються.

Окрім того, українські військові завдали ураження по пункту управління БпЛА поблизу села Рівнопілля та місцю скупчення особового складу ворога в Дорожнянці на ТОТ Запорізької області.

Також, в районі селища Ялта на окупованій Донеччині уражено розташування ремонтного підрозділу ворога.

«Учора (6 лютого, – ред.) на ТОТ Донецької області у районі Миколаївки уражено пункт управління БпЛА противника та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки. Окрім того, у районі н.п. Дронівка Бєлгородської області РФ зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога», – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялось, що 7 лютого українські дрони атакували Рєдкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічних матеріалів.