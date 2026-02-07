Внаслідок дронової атаки виникла пожежа на місцевому хімзаводі

У ніч на суботу, 7 лютого, дрони атакували Тверську область Росії. Під удар потрапив Рєдкінський дослідний завод, який спеціалізується на виробництві хімічних матеріалів, повідомив голова Центру протидії корупції Андрій Коваленко.

Російські телеграм-канали опублікували відео, на яких видно загоряння в районі хімічного заводу в населеному пункті Редькіно. На кадрах також чути проліт безпілотників.

Удар по заводу підтвердив Андрій Коваленко. У пресслужбі Генштабу ЗСУ атаку наразі не коментували.

«Завод спеціалізується на дослідному та дрібносерійному виробництві спеціальних хімічних компонентів, що використовуються у військових програмах. Підприємство входить у ланцюги забезпечення ВПК РФ через хімічні матеріали подвійного та військового призначення», – повідомив голова ЦПК.

Продукцію заводу росіяни використовують для палива та вибухівки, а також технологічних сумішей, які використовують військові підприємства. Також завод закриває нестандартні потреби російського міністерства оборони для нових російських озброєнь.

Нагадаємо, напередодні, у ніч на 6 лютого, дрони атакували російський Бєлгород. Внаслідок атаки на місцеву ТЕЦ та електропідстанції у місті та прилеглих районах зникло світло.