Внаслідок атаки постраждала місцева ТЕЦ

Увечері четверга, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Внаслідок цього у місті виникли масштабні перебої з електропостачанням, теплом та водою, повідомила місцева влада.

За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, внаслідок атаки на місто є «серйозні пошкодження» на енергетичних обʼєктах. Місцеві телеграм-канали повідомили, що вибухи у Бєлгороді лунали близько 23:00.

Російський телеграм-канал Shot стверджує, що Бєлгород нібито обстріляли ракетами HIMARS. На відео, оприлюднених місцевими мешканцями, видно вибухи біля електростанції та чути роботу російської ППО.

За даними місцевих телеграм-каналів, під удар потрапила ТЕЦ «Бєлгород», а також електропідстанція «Фрунзенська» біля села Стрілецьке.

«Ми маємо великий обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури міста Білгорода, Білгородського, Ракитянського, Борисівського, Грайворонського, Яковлівського округів», – заявив Гладков.

Внаслідок атаки у Бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання. Через знеструмлення бєлгородських обʼєктів водоканалу припинилася подача води у місті та Борисовському окрузі. Крім того, у будинках почало зникати опалення.

Станом на 05:20 росіянам не вдалося відновити подачу електроенергії в Бєлгороді. Тривають відновлювальні роботи.

У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ атаку на Бєлгород не коментували.