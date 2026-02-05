Внаслідок атак постраждали будівлі та ангар полігону

Протягом січня Сили оборони завдали низки успішних ударів по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області Росії, звідки відбувалися пуски російської балістичної ракети «Орєшнік». Зокрема, військові обʼєкти росіян уражали далекобійними ракетами українського виробництва «Фламінго», повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у четвер, 5 лютого.

«Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, полігону «Капустін Яр» в Астраханській області РФ з використанням ударних засобів дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго"», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, ракета «Фламінго» розроблена українською компанією Fire Point спільно з британською Milanion Group. Ракета здатна уразити ціль на відстані до 3 тис. км та перебувати у повітрі протягом чотирьох годин. Крім того, максимальна швидкість української розробки становить 950 км/год, а вага її бойової частини становить 1 т.

За даними Генерального штабу, внаслідок українських атак частина будівель полігону зазнала ушкоджень різного ступеня. Один з ангарів на території «Капустіного Яру» суттєво ушкоджений.

Частину особового складу евакуювали. території полігону. Чи є втрати серед російських солдатів, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

Зазначимо, полігон «Капустін Яр» розташований в Астраханській області Росії за понад 600 км від підконтрольної Україні території. У жовтні 2025 року ексголова СБУ Василь Малюк повідомив, що на цьому полігоні були розташовані балістичні міжконтинентальні ракети «Орєшнік». За словами Малюка, на полігоні розмістили три ракети такого типу.

До слова, улітку 2023 року Сили оборони атакували «Капустін Яр» та знищили один з «Орєшників». Про це стало публічно відомо тільки у 2025 році, але про ураження ракети знали Володимир Зеленський та ще кілька президентів.