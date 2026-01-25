Пожежа на заводі «СКИФ-М» після ураження українськими ракетами «Фламінго»

Чотири крилаті ракети «Фламінго» українського виробництва уразили завод «СКИФ-М», що у російському Бєлгороді. Цей завод є підрядником російського авіабудівництва. Про це повідомила OSINT-спільнота «Кіберборошно».

Атака на завод у Бєлгороді сталась 23 вересня 2025 року. Моніторинговий канал Exilenova+ зауважив, що росіяни заявляли про влучання лише однієї ракети, однак супутникові знімки вказують на те, що всі чотири ракети досягли цілі.

«Супутникові знімки свідчать, що ймовірно 4/4 ракети досягли району цілі, а радіус відхилення менше ніж 80 м. Найбільша зона руйнувань (25 м) не відповідає версії про "одне влучання" – це схоже на спробу применшити наслідки», – наголосили аналітики.

Момент удару по заводу «СКИФ-М»

Завод «СКИФ-М» спеціалізується на виробництві свердел, різців та вставок для оброблення титану, алюмінію та композитних деталей реактивних літаків, що використовуються для авіабудівництва. 70% виробленої на «СКИФ-М» продукції залучається для виробництва деталей для бомбардувальників Су-34 та винищувачів Су-35 і Су-57.

Завод «СКИФ-М» після ураження ракетами «Фламінго»

Ракета «Фламінго» розроблена українською компанією Fire Point спільно з британською Milanion Group. Ракета здатна уразити ціль на відстані до 3 тис. км та перебувати у повітрі протягом чотирьох годин. Крім того, максимальна швидкість української розробки становить 950 км/год, а вага її бойової частини складає 1 тонну.

20 серпня 2025 року Володимир Зеленський повідомляв про успішні випробування нової крилатої ракети «Фламінго». А вже 9 жовтня президент повідомив, що ЗСУ успішно застосували пару ракет українського виробництва «Нептун» та «Фламінго» для далекобійного удару по Росії.