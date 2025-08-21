Українська далекобійна ракета «Фламінго»

Сили оборони України провели успішні випробування нової крилатої ракети «Фламінго». Цей боєприпас є одним з «найуспішніших» серед усієї наявної української зброї. Про це розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі зі журналістами 20 серпня, пише «Бабель».

За словами президента, Україна планує розпочати масове виробництво ракети «Фламінго», дальність якої становить 3000 км, уже наприкінці 2025 – на початку 2026 року.

Зеленський зазначив, що не може розголошувати подробиці щодо ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

«До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми», – додав глава держави.

Що відомо про українську ракету «Фламінго»

17 серпня український фотокор Associated Press Єфрем Лукацький відвідав виробництво українського далекобійного озброєння та показав далекобійну ракету «Фламінго», яка може досягати цілей у понад 3000 км. За даними журналіста, ракети вже запустили в серійне виробництво. Їх виготовленням займається компанія Fire Point.

За даними Defence Express, ракета «Фламінго» – це український варіант ракети FP-5 від еміратської Milanion Group. Видання наводить характеристики далекобійного озброєння:

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 м

Максимальна злітна вага: 6 тонн

Вага бойової частини: 1 тонна

Defence Express повідомили, що виробник озброєнь та безпілотників Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ ще у 2021 році уклав контракт про співпрацю з «Українською бронетехнікою».

Агентство Associated Press з посиланням на працівників компанії-виробника Fire Point повідомляє, що ракета «Фламінго» отримала свою назву через рожевий колір початкової версії.

Відомо, що ракета здатна приземлитися на відстані 14 м від цілі, а також може доставляти корисне навантаження до 1150 кг.

Нині Fire Point виробляє приблизно одну «Фламінго» на день, а до жовтня планують наростити потужності для виробництва семи штук щодня.