Перше фото ракети «Фламінго»

Український фотожурналіст Єфрем Лукацький, який співпрацює з агентством Associated Press, відвідав виробництво українського далекобійного озброєння та показав далекобійну ракету «Фламінго». Ракета може досягати цілей у понад 3000 км, повідомив Лукацький 17 серпня на своїй сторінці в фейсбуці.

За даними журналіста, ракети вже запустили в серійне виробництво. Виготовленням озброєння займається компанія Fire Point.

Світлина ракети «Фламінго»

На фото, оприлюдненому журналістом, видно довгу ракету із загостреним носом та чотирма короткими крилами. Ракета розміщена на рухомій платформі.

За даними Defence Express, ракета «Фламінго» – це FP-5 від Milanion Group. Видання наводить характеристики далекобійного озброєння:

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 м

Максимальна злітна вага: 6 тонн

Вага бойової частини: 1 тонна

Defence Express повідомили, що Milanion Group ще в 2021 році уклала контракт про співпрацю з однією з оборонних компаній України. Локацію виробництва не розкривають з безпекових міркувань.

Нагадаємо, у липні у Києві уклали договір про виробництво в Україні кількох сотень далекобійних ракет за кошти Німеччини. Перші ракети за цією угодою мали надійти Силам оборони вже у липні.