Генерал-майор Фройдінг очолює ситуаційний центр, який координує військову допомогу для ЗСУ

У Києві уклали договір про виробництво в Україні кількох сотень далекобійних ракет за кошти Німеччини. Перші ракети Сили оборони отримають вже цього місяця, повідомив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг [Christian Freuding] в інтерв’ю телеканалу ZDF 11 липня.

За словами Фройдінга, який перебуває з візитом в Україні, 11 липня представники української оборонної промисловості та Міноборони України підписали договір про виробництво ракет далекої дії. Їхнє фінансування забезпечить Німеччина.

Генерал-майор зазначив, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння ЗСУ вже наприкінці липня.

«І потім ітиметься про велике тризначне число», – сказав Фройдінг, маючи на увазі кількість ракет. Він зазначив, що це «значно посилить можливості України в найближчі тижні та місяці».

Крістіан Фройдінг підкреслив, що ситуація в Україні наразі «безумовно напружена у військовому плані», і російські Збройні сили «мають перевагу в ініціативі уже кілька тижнів, якщо не місяців».

«Нам потрібні системи озброєнь, які можуть проникати вглиб російської території й атакувати склади, командні центри, аеродроми та літаки», – сказав він.

Зауважимо, ні Міністерство України, ні його високопосадовці не повідомляли про підписання документа 11 липня.

Фройдінг також повідомив, що на всіх рівнях «вже кілька тижнів» тривають переговори про можливе постачання в Україну одного або двох комплексів Patriot, які Німеччина мала б закупити у США.

Нагадаємо, 28 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його український колега Рустем Умєров уклали низку домовленостей, що передбачає фінансування оборонної спроможності України на близько 5 млрд євро. Зокрема, сторони уклали договір про фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні.