Румтем Умєров та Борис Пісторіус підписують угоду про фінансування далекобійного озброєння

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Рустем Умєров підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва та уклали двосторонні контракти з німецькими оборонними компаніями. Загальна підтримка України з боку Німеччини сягне близько 5 млрд євро, повідомили у середу, 28 травня, у пресслужбі німецького міністерства оборони.

Під час візиту Рустема Умєрова разом із президентом України Володимиром Зеленським до Берліну очільники міністерств уклали низку домовленостей, яка передбачає фінансування оборонної спроможності України на близько 5 млрд євро. Зокрема, сторони уклали договір про фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні.

«Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році. Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України – перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах, додаткової підготовки не потрібно», – повідомили у пресслужбі німецького міністерства оборони.

Крім того, Німеччина зобов’язалась продовжувати Україні поставки боєприпасів. Зазначається, що окрім артилерійських снарядів, обіцяних на 2025 рік, країна планує надати додаткові пакети боєприпасів для різних систем – зокрема, для систем протиповітряної оборони. Також країна продовжить постачати Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю. У пресслужбі Міноборони Німеччини також повідомили, що Україна підписала контракт із німецьким оборонним концерном Diehl на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.

Зазначається, що Німеччина інвестує в створення ремонтних потужностей на території України – зокрема, договір передбачає створення спільного підприємства між українськими та німецькими компаніями. Крім того, в міністерство оборони Німеччини нагадали, що країна вже виконала своє зобов’язання щодо фінансування частини супутникового звязку для України, і додали, що країна надаватиме Україні подальшу підтримку в медичній сфері – зокрема, йдеться про фінансування медобладнання, виробленого на території України.

«Вищезгадані послуги з підтримки українських збройних сил мають загальний обсяг близько 5 млрд євро. Кошти надходять з фондів, вже затверджених Бундестагом», – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 28 травня, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості між країнами про спільне виробництво озброєнь, передусім дронів.