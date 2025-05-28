Німеччина зобов'язалась виділити Україні військову допомогу на 5 млрд євро
Кошти виділять на інвестування в українські виробництва зброї, а також ППО, боєприпаси та інше озброєння
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Рустем Умєров підписали угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва та уклали двосторонні контракти з німецькими оборонними компаніями. Загальна підтримка України з боку Німеччини сягне близько 5 млрд євро, повідомили у середу, 28 травня, у пресслужбі німецького міністерства оборони.
Під час візиту Рустема Умєрова разом із президентом України Володимиром Зеленським до Берліну очільники міністерств уклали низку домовленостей, яка передбачає фінансування оборонної спроможності України на близько 5 млрд євро. Зокрема, сторони уклали договір про фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні.
«Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році. Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України – перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах, додаткової підготовки не потрібно», – повідомили у пресслужбі німецького міністерства оборони.
Крім того, Німеччина зобов’язалась продовжувати Україні поставки боєприпасів. Зазначається, що окрім артилерійських снарядів, обіцяних на 2025 рік, країна планує надати додаткові пакети боєприпасів для різних систем – зокрема, для систем протиповітряної оборони. Також країна продовжить постачати Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю. У пресслужбі Міноборони Німеччини також повідомили, що Україна підписала контракт із німецьким оборонним концерном Diehl на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.
Зазначається, що Німеччина інвестує в створення ремонтних потужностей на території України – зокрема, договір передбачає створення спільного підприємства між українськими та німецькими компаніями. Крім того, в міністерство оборони Німеччини нагадали, що країна вже виконала своє зобов’язання щодо фінансування частини супутникового звязку для України, і додали, що країна надаватиме Україні подальшу підтримку в медичній сфері – зокрема, йдеться про фінансування медобладнання, виробленого на території України.
«Вищезгадані послуги з підтримки українських збройних сил мають загальний обсяг близько 5 млрд євро. Кошти надходять з фондів, вже затверджених Бундестагом», – повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, 28 травня, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості між країнами про спільне виробництво озброєнь, передусім дронів.