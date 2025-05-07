155-мм самохідна артилерійська установка Zuzana-2

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, серед іншого, увійшли бронемобілі MRAP, боєприпаси для танків Leopard 2, ракети до систем ППО IRIS-T. Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду в середу, 7 травня.

В оновленому списку військової допомоги йдеться, що Сили оборони отримали:

66 броньованих автомобілів зі захистом від мін та засідок MRAP;

боєприпаси для танків Leopard 2;

чотири транспортних засоби кінетичного захисту;

38 тис. снарядів для самохідних артилерійських установок Gepard;

ракети для систем ППО середньої дальності дії IRIS-T SLM;

три самохідні гаубиці Zuzana-2 (цей проєкт фінансується спільно з Данією та Норвегією);

27 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм калібру;

1000 артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.

Зазначається, що серед іншої допомоги Німеччина передала Україні 70 розвідувальних безпілотників Vector, 150 озброєних безпілотників HF-1 та 10 наземних БпЛА.

Також пакет допомоги містить шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, чотири бронемашини для розмінування Wisent 1, два плуги для розмінування, 41 наземна радіолокаційна станція спостереження, а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.

У пакеті – протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, обладнання, джгути, спальні мішки та інше.

Окрім того, Німеччина готується до передачі Україні:

4 ЗРК IRIS-T (SLM/SLS);

ракет до систем ППО IRIS-T (SLM/SLS);

ракет до ЗРК Patriot;

316 розвідувальних безпілотників Vector;

30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

1100 радарів тощо.

«Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 млрд євро (2023 рік) та приблизно 1,6 млрд євро (2022 рік). Додаткові приблизно 2,9 млрд євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише у 2025-2028 роках», – зауважили в німецькому уряді.

Нагадаємо, 17 квітня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли броньовані машини, артилерійські установки, різні види безпілотників, а також оглядові радіолокаційні станції та ракети для системи ППО.