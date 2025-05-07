Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги
До оборонного пакета ввійшли десятки бронеавтомобілів, сотні дронів різних типів та тисячі снарядів
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, серед іншого, увійшли бронемобілі MRAP, боєприпаси для танків Leopard 2, ракети до систем ППО IRIS-T. Відповідна інформація з’явилась на сайті німецького уряду в середу, 7 травня.
В оновленому списку військової допомоги йдеться, що Сили оборони отримали:
- 66 броньованих автомобілів зі захистом від мін та засідок MRAP;
- боєприпаси для танків Leopard 2;
- чотири транспортних засоби кінетичного захисту;
- 38 тис. снарядів для самохідних артилерійських установок Gepard;
- ракети для систем ППО середньої дальності дії IRIS-T SLM;
- три самохідні гаубиці Zuzana-2 (цей проєкт фінансується спільно з Данією та Норвегією);
- 27 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм калібру;
- 1000 артилерійських боєприпасів 122-мм калібру.
Зазначається, що серед іншої допомоги Німеччина передала Україні 70 розвідувальних безпілотників Vector, 150 озброєних безпілотників HF-1 та 10 наземних БпЛА.
Також пакет допомоги містить шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, чотири бронемашини для розмінування Wisent 1, два плуги для розмінування, 41 наземна радіолокаційна станція спостереження, а також десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів, транспортні засоби прикордонної служби.
У пакеті – протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, обладнання, джгути, спальні мішки та інше.
Окрім того, Німеччина готується до передачі Україні:
- 4 ЗРК IRIS-T (SLM/SLS);
- ракет до систем ППО IRIS-T (SLM/SLS);
- ракет до ЗРК Patriot;
- 316 розвідувальних безпілотників Vector;
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 1100 радарів тощо.
«Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 млрд євро (2023 рік) та приблизно 1,6 млрд євро (2022 рік). Додаткові приблизно 2,9 млрд євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише у 2025-2028 роках», – зауважили в німецькому уряді.
Нагадаємо, 17 квітня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли броньовані машини, артилерійські установки, різні види безпілотників, а також оглядові радіолокаційні станції та ракети для системи ППО.