Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T

У п’ятницю, 11 квітня, на засіданні союзників України у форматі «Рамштайн» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні нового пакета війського допомоги. Серед іншого, до нього увійдуть чотири німецькі зенітні комплекси Iris-T і 30 ракет для систем Patriot, передає газета The Guardian.

За інформацією оборонного відомства, Німеччина виділила понад 11 млрд євро додаткової військової підтримки на найближчі роки до 2029 року.

Зокрема, за ці кошти поставлять:

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T разом з 300 керованими ракетами,

300 розвідувальних безпілотників,

120 переносних зенітно-ракетних комплексів,

25 бойових машин піхоти Marder,

15 бойових танків Leopard 1A5,

14 артилерійських систем,

100 радарів наземного спостереження,

30 керованих ракет PATRIOT,

100 тис. додаткових артилерійських боєприпасів.

«Ми також плануємо на середньо- і довгострокову перспективу. Наразі ми завершуємо роботу над угодами про постачання наступних систем IRIS-T у наступні роки. Ми також можемо вже зараз розглядати перспективу постачання 1100 радарів наземного спостереження», – цитує міністерство Бориса Пісторіуса.

У своєму вступному слові після прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі Борис Пісторіус також заявив, що лідери «обговорять» прохання України виробляти ракети за ліцензією, на місцевому рівні.

На запитання про розробку планів щодо сил стримування, які можуть включати європейський військовий контингент в Україні, він відповів, що «не хотів би обговорювати такі питання на світових майданчиках» і бажає залишатися «розумним і амбітним».

«Ми знайдемо спосіб піти туди, куди ми повинні піти, але до тих пір ми повинні обговорювати це внутрішньо, а не публічно», – прокоментував Пісторіус.

Про військову підтримку України напередодні 27-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» також повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Британія спільно з Норвегією передасть Силам оборони БпЛА, радари, протитанкові міни та обладнання для ремонту техніки на суму 580 млн доларів.

Нагадаємо, 9 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 10 додаткових систем ППО, які будуть ефективні проти російських балістичних ракет.

На озброєнні України є приблизно шість батарей Patriot. Також Україна має два франко-італійські наземні ЗРК SAMP/T, ще один обіцяє Італія.

Станом на кінець травня 2024 року Україна мала п’ять систем ППО IRIS-T: чотири системи середньої дальності та одну – малої дальності. Раніше медіа повідомляли, що у 2025 році Німеччина передасть ще чотири батареї IRIS-T SLM збільшеного радіуса дії та три пускові установки IRIS-T SLS малої дальності.