У 2025 році Велика Британія надасть Україні військової підтримки на 4,5 млрд фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги вартістю 450 млн фунтів стерлінгів (580 млн доларів). Це буде спільна допомога Великої Британії та Норвегії для України, повідомляє агентство Bloomberg в п’ятницю, 11 квітня.

Як йдеться, внесок Великої Британії в цьому пакеті становитиме 350 млн фунтів стерлінгів (понад 450 млн доларів), а решту суми пожертвує Норвегія – через Міжнародний фонд для України під проводом Великої Британії.

У міноборони країни розповіли, що на виділені гроші профінансують доставку сотень тисяч FPV-дронів «для атаки цілей і скидання вибухівки на російські позиції», радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет також допоможе профінансувати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання, які Велика Британія раніше надала Україні.

Зазначається, що безпілотники, які постачатимуть на лінію фронту, будуть закуплені у британських та українських збройових компаній.

«Велика Британія повністю віддана співпраці з союзниками, щоб посилити підтримку, щоб Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення миру, і нарощує підтримку – надаючи 4,5 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки цього року – більше, ніж будь-коли раніше», – ідеться в повідомленні оборонного відомства.

До слова, у п’ятницю, 11 квітня, відбудеться 27 зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Засідання очолять міністри оборони Великобританії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус. Метою зустрічі є посилення української ППО, нові постачання озброєнь та розвиток оборонно-промислового співробітництва.