Надіслати своїх миротворців офіційно погодилися Велика Британія та Франція

«Значна кількість» країн погодилася направити свої війська до України в межах миротворчої місії після можливого перемир’я. Про це повідомив у понеділок, 17 березня, речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Дейв Парес, передає Sky News.

За словами Пареса, очікується, що до «коаліції охочих», створення якої анонсував 15 березня Кір Стармер, долучаться «понад 30 країн». Нагадаємо, що в онлайн-зустрічі щодо коаліції з перекидання миротворців в Україну після можливого запровадження перемир’я взяли участь 26 країн-партнерів та представництва ЄС і НАТО.

Про участь у коаліції офіційно повідомили Велика Британія та Франція. Які інші країни долучаться до коаліції, речник Стармера не уточнив. Водночас він додав, що не знає, чи приєднаються до коаліції США – за його словами, Велика Британія проводить «регулярні дискусії», щоб переконати Штати в участі.

«Можливості внеску будуть різними, але це будуть значні сили, оскільки значна кількість країн надасть війська, а більша група зробить внесок іншими способами», – пояснив Дейв Парес.

На запитання, чи Велика Британія дозволить своїм військам, які перебувають на території України з миротворчою місією, відкривати вогонь у відповідь, Парес наголосив, що «Росія не запитувала Україну, коли вона розгортала війська». За його словами, міністерство оборони країни наразі проводить наради з оперативного планування.

Зауважимо, обов’язковою умовою для перекидання іноземних військ в Україну є запровадження щонайменш 30-денного перемир’я з Росією, на яке Україна погодилася за результатами переговорів з делегацією США в Саудівській Аравії. Зазначимо, глава Росії Владімір Путін заявив, що нібито підтримує перемир’я, але висунув низку умов Україні – зокрема, Путін вимагає, щоб на час перемир’я до України не надходило озброєння.

До слова, 15 березня країни Європейського союзу повідомили, що планують продовжувати постачати Україні військову допомогу навіть у разі запровадження 30-денного режиму тиші.