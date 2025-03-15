ЄС планує продовжити постачати Україні зброю під час встановлення режиму тиші

Країни Європейського союзу планують продовжувати постачати Україні військову допомогу навіть у разі запровадження 30-денного режиму тиші. Про це у п'ятницю, 14 березня, заявили кілька дипломатів країн ЄС, передає Deutsche Welle.

«Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в сильній позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш слушний для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я», – цитує Deutsche Welle одного з дипломатів.

Інші дипломати підтримали цю думку. Зокрема, один із них зауважив, що Євросоюз під час ймовірного 30-денного припинення вогню має продовжувати озброювати Україну, а не навпаки. Також європейські дипломати вважають, що продовження постачання військової допомоги України необхідно для того, щоб не могли скористатися «другим шансом для перегрупування та повторної атаки».

«Ідея у тому, щоб, перебуваючи у сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості та могла продовжувати стримування у разі відновлення військових дій», – заявив один із дипломатів.

Ймовірне припинення вогню міністри закордонних справ країн ЄС обговорять у понеділок, 17 березня, на засіданні Ради ЄС. У ньому за допомогою відеозв’язку братиме участь український міністр МЗС Андрій Сибіга.

У Брюсселі наголосили, що оборона України безпосередньо пов'язана з безпекою Євросоюзу, тому він не приймає жодних переговорів щодо майбутнього європейського континенту без участі ЄС.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. Під час зустрічі Україна погодилась на пропозицію США щодо встановлення 30-денного режиму тиші вздовж всієї лінії фронту. Крім того, за результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті.

13 березня російський диктатор Владімір Путін вперше прокоментував пропозицію 30-денного припинення вогню. Він заявив, що Москва згодна на встановлення тимчасового режиму тиші, однак є питання, які ще треба обговорити.