Велика Британія виступає лідером у розробці плану відправлення військ до України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про свою «готовність і бажання» розгорнути британські війська в Україні для допомоги в забезпеченні виконання можливої мирної угоди про припинення бойових дій. Про це повідомило 16 лютого видання Daily Telegraph, цитуючи Стармера.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії, він не ухвалив це рішення «легко». Втім, на його думку, розміщення британських військ може допомогти гарантувати безпеку як Великої Британії, так і всього європейського континенту.

«Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Великобританія вже виділяє 3 млрд фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року. Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно», – повідомив Кір Стармер.

Британський прем’єр-міністр вважає, що завершення війни в Україні не може стати «просто тимчасовою паузою» перед новою російською агресією. Велика Британія, на його думку, зможе відіграти «унікальну роль» як міст між Європою та США у переговорах щодо України.

«Це момент для всіх нас, щоб активізуватися – і Сполучене Королівство зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, які ми цінуємо, і тому, що це фундаментально для нашої власної національної безпеки», – сказав Стармер.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон запропонував ввести західні війська на територію України після укладення потенційних мирних угод. Втім, європейські країни сприйняли цю пропозицію неоднозначно, а лідери низки країн, зокрема, США та Німеччини заявили, що їхніх військ в Україні не буде.

Станом на початок 2025 року група європейських країн на чолі з Великою Британією та Францією розробляє план відправлення військ в Україну – це відбувається, зокрема, на тлі нових безпекових пріоритетів США, які наполягають на залученні саме європейців, а не американців у розгортанні військ в Україні.