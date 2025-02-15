На думку Михайла Подоляка, мета таких зустрічей одна «обнулити свою репутацію»

Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговорниками, за словами законодавця-республіканця та двох американських чиновників, знайомих із планом, пише Politico.

За інформацією видання, радник з питань національної безпеки Майк Уолтс найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.

Утім Україна на цій зустрічі представлена не буде. Принаймні про це говорить радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«На сьогодні на столі нічого немає, що можна було б обговорювати. Росія не готова до переговорів, Росія хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає оперативну паузу, щоб доапгрейдити свою армію, підвищити ультимативні вимоги та щоб проспекулювати на темі санкцій», – заявив Михайло Подоляк. Він додав, що мета таких зустрічей одна «обнулити свою репутацію».

Чиновники адміністрації президента США також заявили, що за столом переговорів не буде представників інших великих європейських держав.

Майк Маккол, депутат-республіканець з Техасу, підтвердив плани Уолтса і Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії для початку переговорів між двома ворогуючими сторонами під час інтерв'ю Politico в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

У середу Дональд Трамп заявив журналістам, що планує провести особисту зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним у Саудівській Аравії: «Ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимося, чи зможемо ми щось зробити».

На Мюнхенській конференції європейські високопосадовці наголосили, що Україна має бути безпосередньо залучена до будь-яких переговорів між Трампом і Путіним.

«Мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України. Тому мир, продиктований під тиском, ніколи не знайде нашої підтримки», – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції в суботу, 14 лютого.

Володимир Зеленський у Мюнхені заявив, що не має наміру зустрічатися з будь-якими російськими представниками в межах мирних переговорів, окрім самого російського диктатора Владіміра Путіна. Він також додав, що до переговорів про мир повинні бути залучені лідери Європи. Президент України неодноразово наголошував про те, що не вірить у заяви Путіна про мир, а для встановлення самого миру потрібні дієві гарантії від США та європейських країн.