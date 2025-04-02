Україна отримає від Великої Британії до 10 транспортних гелікоптерів

Велика Британія передасть Україні 8-10 транспортних гелікоптерів Puma HC.2 (британська версія французьких SA 330 Puma). Ці гелікоптери Повітряні сили Великої Британії вивели з експлуатації наприкінці березня. Про це повідомив Avions Légendaires.

За даними джерел Avions Légendaires, транспортні гелікоптери Велика Британія готується передати Україні безкоштовно. Українські військові зможуть їх використовувати для посилення десанту та медичної евакуації.

Велика Британія використовувала Puma HC.2 з 1971 року. Їхнім останнім місцем служби були 33 ескадрилья та 230 експедиційна ескадрилья. За даними Defense Express, наразі Велика Британія має приблизно 16 таких вертольотів, а загалом було виготовлено близько 40 британських «пум».

Гелікоптери Aеrospatiale SA 330 Puma розроблені французькою аерокосмічною компанією Sud Aviation, яка нині має назву Airbus Helicopters. У модернізованій Великою Британією версії вони мають назву Puma HC.2, але практично ідентичні французьким і лише трохи відрізняються обладнанням. Максимальна швидкість французького гелікоптера становить 257 км/год, практична дальність – 580 км, практична стеля – 4 800 м, а швидкопідйомність – 7,1 м/с. Крім того, SA 330 Puma має можливість запускати протикорабельні ракети Exocet. Ймовірно, британська версія має такі ж характеристики.

Транспортно-службові гелікоптери призначені для перевезення особового складу та транспортування вантажів різного призначення. Як вказує Defense Express, британська версія гелікоптера може перевозити до 16 пасажирів, або до 12 військовослужбовців у повному екіпіруванні, або до шести поранених на ношах, або до 2 тонн вантажу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 березня стало відомо, що Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma французького виробництва. Варто зазначити, що британська версія Puma HC.2 була оновлена у 2010 році і є більш сучасною. Зокрема, гелікоптери отримали потужніші двигуни Makila 1A1, оновлену цифрову авіоніку та кабіну, а також більшу паливну місткість.