Гелікоптер французького виробництва SA-330 Puma

Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma французького виробництва. Про це йдеться у звіті щодо наданої Україні військової допомоги.

Як вказує «Мілітарний», гелікоптери у льотному стані виставили на продаж ще у 2014 році. Загалом Португалія мала 13 таких гелікоптерів, вони активно використовувалися з 1970 до 2009 року, зокрема у операції в Північній Африці. У 2010 році Португалія замінила їх на британо-італійські EH-101 Merlin.

Aеrospatiale SA 330 Puma – транспортно-службовий гелікоптер, розроблений французькою аерокосмічною компанією Sud Aviation, яка нині має назву Airbus Helicopters. Призначений для перевезення особового складу та транспортування вантажів різного призначення. Екіпаж гелікоптера складається з 2-3 людей, а у транспортному відсіку можуть розміститися 16 військовослужбовців.

Гелікоптер має можливість запускати протикорабельні ракети Exocet. Також він оснащений радіолокаційною станцією ORB-31 Х-діапазону, що використовується для пошуку цілей на морській поверхні, їхньої ідентифікації, попередження про погоду, навігації та управління вогнем для ураження надводних і підводних цілей. Гелікоптер також часто використовують для пошуково-рятувальних робіт.

Максимальна швидкість гелікоптера становить 257 км/год, практична дальність – 580 км, практична стеля – 4 800 м, а швидкопідйомність – 7,1 м/с.

Нагадаємо, 21 грудня посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що Україна отримала три гелікоптери, які передадуть Харківському національному університету внутрішніх справ для навчання курсантів.