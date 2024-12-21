Україна отримала два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412-HP

Україна у суботу, 21 грудня, отримала від Польщі три гелікоптери, які передадуть Харківському національному університету внутрішніх справ. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.

У суботу, 21 грудня, Боднар опублікував фото гелікоптерів, зазначивши, що вони уже прибули з Польщі до України. Мова йде про два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412-HP. Їх використовуватимуть для навчань майбутніх пілотів у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Фото Василя Боднара

«У співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації та Агентством військового майна, виконуючи рішення Міністра внутрішніх справ та адміністрації, Державне агентство стратегічних резервів передало Україні в якості допомоги три гелікоптери з майна поліції», – зазначили у Державному агентстві стратегічних резервів Польщі.

Що відомо про надані гелікоптери

Bell 412-HP – це багатоцільовий вертоліт, розроблений американською компанією Bell Helicopter. Він оснащений чотирилопатевим ротором і потужними двигунами. Використовується для рятувальних операцій, перевезення вантажів і пасажирів, а також у військових цілях.

Мі-8 – це універсальний багатоцільовий гелікоптер, який після 1961 року став одним із найпоширеніших у світі. Його використовують для перевезення вантажів, пасажирів, військових операцій, медичних евакуацій і рятувальних місій.

Нагадаємо, у Львові, у вівторок 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі політики дали спільну пресконференцію, на якій повідомили, що Україна вже використовує 45-й пакет військової допомоги. Наступний, 46-й пакет, Польща обіцяє надати у лютому 2025 року.