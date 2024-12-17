Дональд Туск та Володимир Зеленський під час зустрічі у Палаці Потоцьких

У Львові, у вівторок 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі політики дали спільну пресконференцію, на якій повідомили, що Україна вже використовує 45-й пакет військової допомоги. Наступний, 46-й пакет, Польща обіцяє надати у лютому 2025 року.

«Дуже дякую за підтримку всьому народу Польщі. Сьогодні зустрічаємо прем'єр-міністра Польщі і я дуже радий, що в нас була надзвичайно тепла й дуже продуктивна розмова. Наші відносини стабільні в непростий час. Ми координуємо роботу з іншими партнерами й сьогодні ми обговорили спільні розуміння й спільні досягнення. Дональд поінформував мене про свої перемовини, які є в польської сторони. Дуже важливо, щоб Україна та Польща підтримували зусилля одне одної. Я радий, що є співпраця між нашими міністерствами культури щодо історичних питань між нашими державами», – сказав Володимир Зеленський.

Спільна пресконференція Зеленського та Туска у Львові, 17 грудня. Фото ZAXID.NET

Президент додав, що також деталях обговорили ситуацію на полі бою, постачання зброї, українських біженців в Польщі. За словами Зеленського, Україна отримала від Польщі 45-й пакет військової допомоги, він вже реалізовується.

«Наступного року Польща головуватиме в Раді ЄС і це головування може принести нам хороші результати. Зокрема, наближення до вступу в ЄС», – зазначив президент.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що дуже задоволений розмовою з президентом. Він розповів, що почав свій візит у Львові з відвідин кам'яниці на Коновальця, яку обстрілом зруйнували росіяни, та польського військового меморіалу на Личаківському цвинтарі.

«Я хотів би подякувати українським ветеранам. Ми дуже вдячні вам за відвагу й за те, що захищаєте Україну. Ви захищаєте й Польщу, й усю Європу. Ми не все можемо вам віддати, ми також в якомусь сенсі прифронтова країна: Польща стає об'єктом диверсій. Президент Зеленський сказав про пакет допомоги від Польщі. Сподіваюсь, що у січні буде готовим новий пакет», – сказав Дональд Туск.