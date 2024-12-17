Делегація відвідала подвір'я між вул. Коновальця та вул. Мельника

У вівторок, 17 грудня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оглянув найбільш зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки у Львові. Оглянув він їх разом із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Дональд Туск заявив, що Польща допоможе відновити зруйновану віллу на вул. Мельника, 7.

Делегація відвідала подвір'я між вул. Коновальця та вул. Мельника, яке зазнало найбільших руйнувань внаслідок російської атаки на Львів 4 вересня цього року. Тоді під час масованої атаки Росія пошкодила 189 будівель, а місто втратило вісьмох мешканців, серед яких — і діти.

Відразу після цієї атаки Дональд Туск повідомив у себе у соцмережах, що Польща готова долучитися до відбудови будинків у Львові: «Постраждало багато історичних будівель. Польща готова допомогти їх відбудувати».

Під час візиту до Львова Дональд Туск заявив, що Польща допоможе відновити віллу «Сонячну», що на вул. Мельника,7. У ній найбільше постраждала автентична черепиця.

«Я відвідав кам’яницю, знищену під час російського обстрілу, кам’яницю Геллера. Ми як Польща вирішили допомогти у відбудові цього будинку. Я бачив зворушливе місце пам’яті про прекрасних людей – матері та доньок, які загинули під час бомбардування. Бачив знищені та частково відбудовані будинки. Цей короткий візит ще раз показав, якою безглуздою, жахливою і брутальною є російська агресія. І яким великим є дух української нації, українського народу, який попри такі жертви, таку жорстокість, дуже хоробро бореться не лише на фронті, а й кожного дня – з наслідками цієї війни», – сказав під час пресконференції Дональд Туск.

Як уточнив міський голова Львова Андрій Садовий, за попередніми підрахунками орієнтовна вартість робіт — 20 млн грн.

Вілла «Сонячна» у Львові, яку понад сто років тому збудували для директора театру Людвіка Геллера, є однією з наймальовничіших приватних садиб міста. Збудована у карпатсько-закопянському стилі, з черепичним дахом та зусібіч сонячним декором, вона заманювала любуватися не одного туриста та й самих містян.

Додамо, у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі політики дали спільну пресконференцію, на якій повідомили, що Україна вже використовує 45-й пакет військової допомоги. Наступний, 46-й пакет, Польща обіцяє надати у лютому 2025 року.