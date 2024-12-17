Володимир Зеленський на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у вівторок, 17 грудня

У вівторок, 17 грудня, з робочим візитом у Львові перебуває президент Володимир Зеленський. На Личаківському цвинтарі він вшанував пам'ять полеглих захисників. Згодом президент також зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

«Глава держави поклав квіти на могили полеглих воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року ховають захисників і захисниць України, загиблих у боях із російськими окупантами», – йдеться у повідомленні на сайті Офісу Президента.

Візит Зеленського до Львова. Фото Офісу Президента

За даними «Суспільного», 17 грудня у Львові відбувається засідання Конгресу регіональних і місцевих влад при президентові України. На засіданні виступили президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Президент розповів про зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили роботу нового Міністерства національної єдності.

«Ми пам'ятаємо про українців за кордоном. Ми почали систематизацію державної роботи з українцями в інших країнах. Створено Міністерство національної єдності, яке має зміцнювати кожен зв’язок між Україною і усіма нашими людьми за кордоном, це стосується всіх хвиль емігрантів українців, багатолітніх діаспор і наших спільнот, які збільшились через цю війну. Я вже провів перемовини з канцлером Німеччини, з канцлером Австрії», – заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що за інформацією Reuters, Зеленський 18 грудня прибуде до Брюсселю на зустріч з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте. Зокрема, президент обговорить безпекову ситуацію з керівництвом Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі. Також сайт Politico розповів, що на зустрічі йтиметься про мирні плани та можливість розміщення миротворчих сил в Україні.