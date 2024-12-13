Україна отримає боєприпаси до HIMARS та автомобільну техніку

Сполучені Штати Америки виділили Україні ще один пакет військової допомоги на загальну суму 500 млн доларів. Надання оборонного пакета схвалив президент Джо Байден, повідомив ввечері 12 грудня радник Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, 72-1 пакет військової допомоги для України від США містить додаткові засоби ППО, а також артилерію та броньовані машини піхоти. Втім, точний список та вартість озброєння Джон Кірбі не уточнив.

Агентство Reuters із посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена повідомило, що пакет озброєнь матиме вартість 500 млн доларів та включатиме:

боєприпаси для HIMARS

високошвидкісні протирадіолокаційних ракет HARM

позашляховики HMMWV

легкі тактичні авто

захисне обладнання

системи Javelin і AT-4

ракети TOW

боєприпаси до стрілецької зброї, гранати та інше

Нагадаємо, попередній пакет допомоги анонсували лише п’ять днів тому – тоді США виділили Україні пакет озброєнь на 988 млн доларів. До нього увійшли ракети та дрони, а також обладнання та компоненти для обслуговування та ремонту артилерійських систем, танків та бронетехніки.

Втім, 12 грудня Палата Сенаторів США проголосувала за оборонний бюджет країни у 2025 році, який не передбачає продовження програми ленд-лізу для України, яка дозволяла пришвидшити поставки озброєнь. За даними посолки України в США Оксани Маркарової, механізм спробують зберегти в іншому законопроєкті.