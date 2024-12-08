Оборонний пакет на 988 млн доларів передбачає надання ракет для установок Himars

Ввечері суботи, 7 грудня, міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги на 988 млн доларів. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Новий пакет військової допомоги передбачає виділення грошей через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI). До оборонного пакета увійдуть ракети та дрони, а також обладнання та компоненти для обслуговування та ремонту артилерійських систем, танків та бронетехніки.

«Це двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена та частина сплеску допомоги Україні. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції щодо забезпечення можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у війні», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Зокрема, у пакеті допомоги від США передадуть ракети ракетно-артилерійських систем HIMARS. Які саме безпілотники планують передати Україні, не уточнюється.

За даними агентства Reuters, оборонний пакет майже вдвічі зменшує доступні США 2,21 млрд доларів з ініціативи USAI. Причина полягає в тому, що адміністрація Байдена до його складання повноважень намагається закуповувати озброєння для України у промисловості, а не вилучати з американських запасів.

Нагадаємо, 6 грудня радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв, що до середини січня Україна отримає «лавину озброєння» – сотні тисяч снарядів і тисячі ракет.Крім того, США планують допомогти Україні розв’язати кадрові питання. Йдеться про навчання нових військовослужбовців за межами України.