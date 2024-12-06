Джейк Салліван пообіцяв Україні сотні тисяч снарядів і тисячі ракет

Сполучені Штати Америки працюють над посиленням України перед президентством Дональда Трампа. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван пообіцяв, що до середини січня Україна отримає сотні тисяч снарядів і тисячі ракет. Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомив The Guardian.

Як пише The Guardian, напередодні Джейк Салліван та керівник Офісу президента Андрій Єрмак понад годину обговорювали ситуацію на фронті. Під час розмови радник Джо Байдена з національної безпеки запевнив, що до середини січня Україна отримає «сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки».

Крім того, США планують допомогти Україні вирішити кадрові питання. Йдеться про навчання нових військовослужбовців за межами України. Разом з тим Джей Салліван запевнив, що Україна отримає 20 млрд доларів кредиту під гарантії заморожених російських активів.

Також Джейк Салліван повідомив, що США готують нові санкції проти Росії, які запровадять протягом найближчих тижнів. Вони мають послабити військові можливості Росії та посилити позицію України.

Нагадаємо, Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США планують до кінця президентського строку Джо Байдена використати всю затверджену Конгресом суму для допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів. Перед цим, 2 грудня, міністерство оборони США оголосило про виділення оборонного пакета для української армії на 725 млн доларів.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився ставити на голосування запит президента Джо Байден щодо надання Україні 24 млрд доларів додаткової допомоги. За словами Джонсона, Байден більше не ухвалює подібні рішення, оскільки у США обрали нового президента – Дональда Трампа.