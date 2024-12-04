Ентоні Блінкен запевнив, що США нададуть Україні допомогу на всю суму 61 млрд доларів

Сполучені Штати Америки планують до кінця президентського строку Джо Байдена використати всю затверджену Конгресом суму для допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів. Про це у середу, 4 грудня, повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен, передає «Європейська правда».

«Ми маємо намір – це моє прагнення і намір президента – використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні», – цитує «Європейська правда» Ентоні Блінкена.

Зокрема, за словами Ентоні Блінкена, ці гроші спрямують на посилення української протиповітряної оборони. Також з цієї суми планують профінансувати забезпечення України артилерією та бронетехнікою. Держсекретар США зауважив, що витрати на допомогу Україні справедливо розподіляються між Сполученими Штатами та іншими країнами-партнерами. За словами Ентоні Блінкена США надали Україні допомогу на загальну суму 102 млрд доларів, а країни партнери – на 158 млрд доларів.

«Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри», – заявив Ентоні Блінкен.

Додамо, що раніше Ентоні Блінкен запевняв, що адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України перед президентством Дональда Трампа. Після цієї заяви стало відомо, що США дозволили Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів углиб території Росії.

Крім того, 20 листопада США оголосили про виділення Україні пакета допомоги на 275 млн доларів. А вже 2 грудня міністерство оборони США оголосило про виділення ще одного оборонного пакета для української армії на 725 млн доларів. Також адміністрація Джо Байдена вперше від початку повномасштабного вторгнення дозволила американським військовим підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку на території України.