Дозвіл атакувати територію Росії ATACMS раніше не коментували ні в США, ні в Україні

Президент США Джо Байден дійсно надав дозвіл Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів углиб території Росії, підтвердив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс. Про це посадовець повідомив в інтерв’ю бразильському виданню O Globo, опублікованому у вівторок, 19 листопада.

За словами Браяна Ніколса, США дозволили Україні використовувати далекобійне озброєння американського виробництва, щоб «дати більшу здатність захищати себе». Крім того, на думку посадовця, удари по території Росії мають дати країні-агресорці зрозуміти, що захоплення українських територій не буде успішним.

«І, можливо, вона (Росія – ред.) почне вести мирні переговори або, а ще краще – просто вийде з української території», – сказав Ніколс.

Коментар Браяна Ніколса став першим офіційним щодо надання Україні дозволу на далекобійні атаки по Росії. Ні Білий Дім, ні Україна цей дозвіл наразі не коментували.

Нагадаємо, повідомлення про надання Україні дозволу на удари углиб російської території з’явилися у західних ЗМІ 17 листопада. Зазначалося, що таке рішення Білого Дому зумовлене обранням Дональда Трампа, який має неоднозначну позицію щодо підтримки України, президентом США та фактичного залучення до російсько-української війни північнокорейських військ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ щодо надання дозволу на далекобійні атаки вглиб Росії. Втім, президент ні підтвердив, ні спростував ці повідомлення, зазначивши, що «ракети самі за себе скажуть».

До слова, Reuters із посиланням на власні джерела заявило, що Україна може застосувати американські ракети углиб Росії вже «найближчими днями». 19 листопада українські ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині. Втім, у Генштабі ЗСУ не уточнили, чим саме уразили арсенал.