Україна може застосувати американське озброєння дальньої дії найближчими днями

Президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії, повідомила у неділю, 17 листопада, газета New York Times із посиланням на офіційних осіб у США. Різка зміна політики щодо завдання ударів по території Росії відбувається на тлі обрання Дональда Трампа президентом США та фактичного залучення до російсько-української війни північнокорейських військ. Згодом повідомлення ЗМІ прокоментував президент Володимир Зеленський, який зазначив, що «такі речі не анонсують».

За даними видання, Байден оголосив про рішення дозволити Україні далекобійні системи ATACMS у відповідь на рішення Росії ввести у бій північнокорейські війська. Крім того, рішення чинного американського президента кардинально відрізняється від його політики щодо надання Україні дозволу на атаки углиб Росії до президентських виборів – після того, як Дональд Трамп, який досі не має однозначного ставлення до російсько-української війни, переміг на виборах, адміністрація Байдена активізувалася для посилення допомоги Україні.

«Зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії», – повідомили видання співрозмовники.

Агентство Reuters повідомило, що Білий Дім відмовився відповідати на запитання журналістів щодо надання дозволу на далекобійні атаки. За даними співрозмовників агентства, Україна готується здійснити свої перші далекобійні атаки американським озброєнням «найближчими днями».

До слова, Le Figaro повідомило, що Франція та Британія також зняли заборону на далекобійне застосування свого озброєння – Storm Shadow та SCALP. Нагадаємо, 10 листопада Франція оголосила, що надасть Україні нову партію далекобійних ракет SCALP – йдеться про приблизно десяток снарядів цього типу.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення ЗМІ щодо надання дозволу на далекобійні атаки вглиб Росії. Втім, президент ні підтвердив, ні спростував ці повідомлення.

«План посилення України – це “план перемоги”, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, раніше Байден дозволив використовувати американську зброю для ударів по російських окупантах у прикордонних регіонах, звідки вони здійснюють штурми. Уперше Україна офіційно повідомила, що отримала ракети ATACMS та успішно їх застосувала, у жовтні 2023 року.

Характеристики ATACMS

Діаметр – 0,61 м;

Довжина – 3,96 м (MGM-140A і MGM-140B), 4 м (MGM-164B і MGM-168A);

Вага – 1670 кг (MGM-140A), 1320 кг (MGM-140B); Розмах крил – 1,4 м;

Швидкість – 1500 м/с;

Дальність – до 300 км.

Наразі Україна має на озброєнні балістичні ракети ATACMS різних модифікацій, а також крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, отримані від Великої Британії і Франції (дальність польоту – до 250 км).