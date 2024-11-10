Десяток ракет SCALP надішлють найближчим часом

Франція готується надіслати до України нову партію крилатих ракет SCALP (Storm Shadow), а також зенітних ракет для переносних комплексів Mistral. Про це в опублікованому 10 листопада інтерв’ю Le Journal du Dimanche повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами міністра, він підписав документ про передачу приблизно десятка ракет англійсько-французького виробництва SCALP. Раніше передати таке озброєння пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському французький президент Емманюель Макрон.

Виділені Францією крилаті ракети дозволять ЗСУ бити за лінію фронту, по тилових точках російських окупантів. Крім того. Україна отримає зенітні ракети для переносних комплексів Mistral – скільки саме Франція надасть таких ракет, не уточнюється.

Себастьєн Лекорню також нагадав про продовження навчання українських військовослужбовців у Франції, які працюють з французьким озброєнням. Загалом у Франції проходять підготовку 2000 бійців.

Характеристики ракети SCALP (Storm Shadow)

SCALP – авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Вона належить до новітніх крилатих ракет з дальністю ураження цілей у понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.

Маса – 1300 кг

Довжина – 5,1 м

Діаметр ракети – 0,48 м

Розмах крила – 2,84 м

Бойова частина – до 450 кг

Тяга двигуна – 4,5–5,7 кН

Дальність ураження цілі – понад 250 км

Висота польоту – 30-40 м

Швидкість – до 1000 км/год

Нагадаємо, наприкінці жовтня Франція анонсувала передачу Україні ще 12 самохідних установок Caesar, які країна придбає за кошти із заморожених російських активів. Частину заморожених коштів також планують виділити на 155-мм артилерійські снаряди, ракети Aster-30, керовані бомби AASM, а також переносні ЗРК Mistral та ракети до них.