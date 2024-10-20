Україна отримає від франції ще 12 САУ Caesar

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував передачу Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Про це повідомив французький урядовець, передає BFMTV.

За словами Себастьяна Лекорню, виробництво 12 САУ Caesar замовлять у франко-німецької оборонної компанії KNDS. Закупівлю САУ профінансують коштом російських заморожених активів.

«Франція “повернула” 300 млн євро відсотків із заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України в кінці року, включаючи 12 нових артилерійських систем Caesar», – повідомив Себастьян Лекорню.

Крім того, за словами урядовця, частину грошей від заморожених російських активів спрямують на закупівлю й іншої зброї. Зокрема, Франція планує придбати для України 155-мм артилерійські снаряди, ракети Aster-30, керовані бомби AASM, а також переносні ЗРК Mistral та ракети до них.

У міноборони Франції також нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення країна передала Україні приблизно 60 гармат, а до кінця до 2024 року ця кількість має зрости до 80.

До слова, 3 жовтня Україна уклала з компанією KNDS контракт на постачання 12 САУ Caesar. Київ закупить установки власним коштом.

Нагадаємо, 16 жовтня міністр оборони Франції анонсував передачу Україні перших дронів-камікадзе власного виробництва.