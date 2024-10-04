Caesar поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць

Франко-німецька оборонна група KNDS домовилася в Києві про постачання українським військам 12 установок Caesar. Про це 4 жовтня повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Вчора, 3 жовтня, у Києві уклали контракт на постачання самохідних артилерійських установок Caesar. Україна закупить у KNDS 12 установок за власний кошт.

«Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну», – зазначив Лекорню.

KNDS – європейський холдинг оборонної промисловості, утворений внаслідок об’єднання німецької Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexter Systems.

САУ Caesar: що відомо

Caesar є сучасною самохідною артилерійською установкою, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Установку розробили у Франції для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Вона оснащена системою управління вогнем, яка дозволяє заздалегідь вводити координати цілі, при цьому розрахунок параметрів наведення обчислюється автоматично, прив’язуючи машину до місцевості заздалегідь. Відтак від зайняття позиції до виконання завдання потрібно 3-5 хвилин.

Українські війська використовують САУ Caesar проти російських загарбників з квітня-травня 2022 року.

САУ для ЗСУ

Нагадаємо, у вересні Велика Британія повідомляла, що передасть українським військовим нову партію артилерійських самохідних гаубиць AS90. Мова йде про 16 одиниць.

2 жовтня також стало відомо, що Бельгія придбає для України три самохідні артилерійські установки французького виробництва Caesar.