Бельгія передасть три гаубиці французького виробництва

Бельгія придбає для України три самохідні артилерійські установки французького виробництва Caesar. Про це повідомив у середу, 2 жовтня, бельгійський мовник RTBF із посиланням на пресслужбу міністерки оборони країни Людивін Дедондер.

Гаубиці передадуть в межах створеної у січні «артилерійської коаліції» на чолі з Францією. До коаліції, яка допомагає Україні, входять 25 країн.

«Найближчим часом Раді міністрів буде передано досьє про придбання та дарування Україні трьох гармат Caesar на суму 12 млн євро», – повідомили в Міноборони країни.

Нагадаємо, самохідна артилерійська установка Caesar – це 155-міліметрова гармата, встановлена на вантажівці, яка здатна стріляти шістьма пострілами на хвилину на відстань 40 кілометрів. САУ призначена для знищення живої сили, артилерії, укріплень та іншої техніки супротивника.

Установки французького виробництва передаються Україні з квітня 2022 року. Кілька партій САУ Caesar Україна отримала від Франції, ще 19 – у січні 2023 року від Данії.

Зазначимо, у січні 2024 року Франція зобов’язалася виготовити для України 78 гаубиць до початку 2025 року. Скільки Україна отримала станом на початок жовтня 2024 року, наразі невідомо.