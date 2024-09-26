Загалом Британія передасть ЗСУ 16 одиниць САУ

Велика Британія передасть українським військовим нову партію артилерійських самохідних гаубиць AS90. Про це 26 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Загалом Британія передасть ЗСУ 16 одиниць САУ. За даними відомства, 10 з них вже доставили, ще шість відправлять найближчими тижнями. В обораному відомстві країни вважають, що артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні російських цілей.

САУ AS90 – це самохідна артилерійська установка, що була виготовлена у Великій Британії. Вона стріляє до 24,7 км стандартними боєприпасами та до 30 км спеціальними снарядами. Її цифрова система управління вогнем дозволяє швидко відкривати вогонь і оперативно змінювати позицію. Сучасна броня САУ забезпечує захист екіпажу від осколків та стрілецької зброї.

Раніше повідомляли, що Велика Британія до кінця 2024 року поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 млн фунтів стерлінгів (приблизно 192 млн євро) для посилення протиповітряної оборони України.

Крім цього, 11 вересня міністр закордонних справ Великої Британії оголосив про новий пакет допомоги для України на 600 млн фунтів стерлінгів (понад 32 млрд грн).