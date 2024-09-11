У середу, 11 вересня, міністр закордонних справ Великої Британії оголосив про новий пакет допомоги для України на 600 млн фунтів стерлінгів [понад 32 млрд грн]. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті уряду Великої Британії.

«Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів (780 млн доларів) є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії», – сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Зазначається, що 242 млн фунтів стерлінгів спрямують на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби. Ще 358 млн Україна отримає у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком. Ці гроші витратять на підтримку роботи шкіл та лікарень, а також на фінансування заробітної плати держслужбовцям та пенсій.

Крім того, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі також оголосив, що сотні додаткових ракет для систем ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів та бронетехніка будуть доставлені в Україну до кінця року.

Нагадаємо, 7 липня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, оголосив про пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські гармати, боєприпаси та близько сотні високоточних ракет Brimstone.