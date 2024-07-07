До пакету військової допомоги від Великої Британії увійшли високочастотні ракети Brimstone

Новий міністр Великої Британії Джон Гілі, якого призначили на посаду у п’ятницю, 5 липня, відвідав Україну. Під час свого візиту він оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Про це у неділю, 7 липня, повідомила «РБК-Україна».

До нового пакету військової допомоги увійдуть артилерійські гармати, боєприпаси та близько сотні високоточних ракет Brimstone.

«Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку Британії, збільшивши постачання життєво необхідної військової допомоги. Наше зобов'язання підтримувати український народ є абсолютним, так само як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його воєнні злочини», – заявив Джон Гілі.

Вміст нового пакета допомоги від Великої Британії:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат AS-90;

61 бульдозер для будівництва оборонних позицій.

Крім того, Велика Британія зобов’язується підтримувати раніше подаровані самохідні артилерійські установки AS-90. Зокрема надати 32 нових стволи та важливі запасні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тис. 155-мм снарядів.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, опозиційна партія якого перемогла на дострокових парламентських, оголосив про призначення Джона Гілі на посаду міністра оборони Великої Британії. Джон Гілі є прихильником України, у травня 2024 року він відвідував Київ та зустрічався із міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Тоді Джон Гілі обіцяв зберегти підтримку з боку Великої Британії у разі приходу лейбористів до влади.