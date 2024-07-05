Ріші Сунак поступився лейбористу Кіру Стармеру, який виступає за підтримку України

За попередніми результатами дострокових парламентських виборів у Великій Британії, вперше за 14 років переважну більшість місць у парламенті отримала опозиційна Лейбористська партія. Попри те, що не всі голоси підрахували поразку Консервативної партії визнав прем’єр-міністр Ріші Сунак, який привітав лідера опозиції Кіра Стармера, повідомило ВВС у п’ятницю, 5 липня.

За даними СNN, станом на 02:00 5 липня, партія лейбористів виборола більшість у парламенті – 410 опозиційних парламентарів проти 119 консерваторів. Вперше за 14 років лейбористи головуватимуть у парламенті та формуватимуть уряд.

Результати є одним із найбільших коливань у політичній історії Британії – консерватори показали найгірший результат за кількістю місць в історії країни.

Після поразки чинний прем’єр-міністр Ріші Сунак повідомив, що йде з посади та привітав Кіра Стармера з перемогою. Сьогодні у політиків буде аудієнція у короля Чарльза III, після чого відбудеться зміна уряду.

«Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Сьогодні влада перейде з рук в руки мирним і впорядкованим способом, з доброю волею з усіх боків. Це те, що повинно дати всім нам впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни», – прокоментував Ріші Сунак.

Серед консерваторів, які зазнали поразки на виборах – міністр оборони Грант Шаппс, конкурентка Ріші Сунака Пенні Мордаунт та еолишня прем’єр-міністерка Ліз Трасс.

Зазначимо, Кір Стармер виступає за підтримку України та заявив, що допомога українцям з боку Великої Британії після виборів не зміниться.

«Останнє, чого хоче будь-хто в Україні, — це бачити, як політичні партії у Великій Британії сперечаються про те, що для них є питанням життя і смерті», – заявив лідер лейбористів.

Перемогу Лейбористської партії також прокоментував президент України Володимир Зеленський, привітавши Стармера.

«Бажаю новому уряду всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені. З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки», – написав Володимир Зеленський.

Президент також подякував Ріші Сунаку за підтримку України та надання військової допомоги.

«Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 22 травня Ріші Сунак розпустив парламент Великої Британії та призначив дострокові вибори у країні 4 липня. За даними The Telegraph, рішення Сунака провести позачергові вибори було «великою політичною авантюрою», оскільки Консервативна партія відставала від лейбористів в опитуваннях приблизно на 20 пунктів. За результатами виборів відставання консерваторів від опозиційної партії виявилося більш разючим.